Munícipes pedem iluminação em trecho da ciclofaixa aberta no início do mês em Diadema

Thaina Lana



25/03/2022 | 00:01



Moradores do Jardim São Judas têm relatado problemas para usufruir da ciclofaixa que foi inaugurada no início do mês, em Diadema. De acordo com relatos enviados ao Diário, o trecho que passa por dentro da Praça Maria Aparecida Dias, entre as avenidas Paranapanema e Brasília, não tem iluminação, o que torna o trajeto inseguro.

“Dá medo (de passar) porque o local já é perigoso. Tenho medo de ter a bicicleta tomada. Não são só os ciclistas que passam por aqui, têm pessoas que fazem caminhada no trajeto”, conta Rafael Moraes, 49 anos, que é bombeiro civil atuante e morador da região desde que nasceu.

Rafael diz que fez a denúncia em grupo que tem a presença do diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade e Transportes de Diadema, Ronaldo Tonobohn, além de coordenadores da Prefeitura, mas, após a postagem, o morador foi excluído do grupo e o problema não foi resolvido. A ciclofaixa tem em torno de 300 metros e, ao anoitecer, não pode ser utilizada, principalmente porque a via tem árvores dos dois lados, (A Prefeitura) Inaugurou a ciclofaixa escura mesmo, achamos que iriam aperfeiçoar, mas até agora nada. Até peguei um contato (da administração), mas eles falam que não pode mandar foto, mandar áudio nem nada, tem que mandar por escrito. E foi feito isso, mandei no telefone que eles pediram, mas fica aquela burocracia e sem resposta”, completa Rafael.

Outro morador do bairro a se queixar da situação é Alexandre Portela, 41, que trabalha com projetos sociais. O ciclista disse que costuma pedalar grandes distâncias, indo inclusive até a Capital. “Fiquei chateado (quando vi a ciclofaixa). Como inauguram uma coisa que eu posso ser roubado? Quando a ciclofaixa chegou na região, até fiquei feliz porque do jeito que está a gasolina ficou interessante. Mas está horrível. Tinham que ter pensado nessa falta de segurança e na iluminação.” O morador chegou a gravar um vídeo recentemente mostrando sua indignação.

Por meio de nota, a Prefeitura de Diadema disse que ainda não havia sido notificada. “As secretarias de Obras e de Mobilidade e Transporte informaram que esta é a primeira reclamação recebida dos ciclistas e usuários da ciclofaixa em relação à falta de iluminação em seu trajeto. Uma equipe será destacada para verificar qual solução poderá ser dada para o problema”, prometeu o Paço.