Audiência do Marco Regulatório reúne 300 pessoas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/03/2022 | 00:01



A sexta audiência do Marco Regulatório, realizada ontem, no Jardim Santo André, reuniu cerca de 300 pessoas. Foi o maior público desde início dos eventos, em 8 de março. Entre as demandas principais apresentadas pelos moradores destacaram-se medidas de urbanização, reurbanização e melhorias em equipamentos públicos.

A síndica e administradora de condomínio Denise Gonçalves, 41 anos, mora no Jardim Alzira Franco e cobrou a instalação de lombadas na Rua Asa Branca. Ela pediu também uma base comunitária para evitar os assaltos que têm ocorrido na localidade, especialmente de madrugada. Para a moradora, a audiência foi a oportunidade de a população apresentar as suas demandas. “A gente também tem que dizer para o governo o que a gente quer, do que a gente precisa”, afirmou.

O motorista Wilson Xavier, 38, morador da Vila Suíça, pediu que as residências que estão em áreas irregulares sejam mantidas e que possa ser encontrada uma solução para a regularização dos imóveis. “A gente pede a contribuição para que as pessoas possam manter as suas casas, realizar o sonho de dar um teto para suas famílias”, afirmou. O munícipe também cobrou uma quadra de esportes e um playground para as crianças na praça do bairro.

Para o superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos) de Santo André, José Police Neto, a noite de ontem foi um show de democracia e participação popular. “A gente vê que as pessoas estão entendendo o que estamos fazendo e vão se apropriando. Foi o nosso maior público e é resultado do esforço de ir de porta em porta, da divulgação nas redes sociais e na imprensa”, citou.

Police Neto destacou que essa região da cidade é das mais adensadas e com mais necessidades de intervenção do poder público em temas como urbanização, reurbanização, regularização fundiária e organização do espaço público. “Uma área de muitas tensões, próxima a uma área ambientalmente protegida, com ocupações em áreas de risco. Mas quanto maiores as tensões, mais o poder público tem que se fazer presente. Saímos daqui hoje (ontem) energizados e extremamente fortalecidos.”

A próxima audiência está prevista para o dia 29 de março, às 19h, na Creche Evangelista Jordão Luppi. Rua Heitor de Andrade, s/n, Santa Teresinha.