Confinado há dois meses no BBB22, Pedro Scooby diz que não lembra como transar

24/03/2022 | 08:10



Estar no BBB22 tem suas desvantagens! Em desabafo com Gustavo durante a Festa do Líder da última quarta-feira, dia 23, Pedro Scooby afirmou que depois de dois meses confinado não se lembra mais como fazer sexo. O brother até sugeriu que terá que conversar sobre o assunto com a esposa - Cintia Dicker - quando sair da casa.

- Vou ter que falar para minha mulher assim: Amor, calma que eu não sei mais fazer amor. Eu não sei mais como se transa. Tenho um negócio aqui mais eu nem lembrava mais como usar.

- Tu lembra, mas que a primeira não vai durar, brincou Gustavo.

- Ai já emenda a primeira na segunda, né?, completou Scooby.

- Exato, esse é o espirito, respondeu Gustavo.

Eliezer e Pedro Scooby discutem

A festa de Arthur Aguiar, no geral, foi bem tranquila. Uma das únicas conversas mais interessantes aconteceu entre Eliezer e Scooby. O rapaz ainda não engoliu ter sido apontado como influenciável pelo surfista durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 21, e foi tirar satisfação.

- Eu fiquei magoado, você poderia colocar eu como tudo, menos como influenciável. Eu fui contra todos quando eu achei que deveria. Eu não me importo que você me puxe no jogo da discórdia, mas você poderia ter falado que era por afinidade. Há uma semana você me elogiou por não ser influenciável e depois me puxou, eu fiquei magoado.

Scooby rebateu:

- Não é que você é influenciável, mas é que perante os outros que estão aqui, você é o mais influenciável. É que perante as coisas que aconteceram eu coloquei você. Você poderia ter outras atitudes? Acho que sim, mas não é o meu papel te alertar. Cara, eu não tenho nada contra você. Você criou um mundo na sua cabeça. É isso, no jogo da discórdia eu tenho que colocar alguém.

Gustavo deixa se levar pela massa

Gustavo até tentou, mas acabou se rendendo a vontade de todos no BBB22. O participante da Casa de Vidro quebrou a tradição dos brothers de cantar Deixa Tudo Como Tá, do cantor Thiaguinho, afirmando que o público estava começando a ficar com ranço da música.

Mas, durante a Festa do Líder, não teve jeito. Gustavo deixou a bronca de lado e se uniu a todos em uma roda para cantar o hit. Pagou a língua, né?

Mais tarde, o brother ainda causou burburinho na web ao contar que a festa estava mal abastecida. Em conversa com Lucas, ele declarou:

- Acabou tudo, acabou tudo. Acabou água, refrigerante, vodka, acabou tudo e ninguém manda mais nada.

Lucas concordou, mas permaneceu calado. Então, Gustavo continua:

- Acho que eles tão achando que a gente tá no Top 5.