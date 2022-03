Laís é a nona eliminada do BBB22!

23/03/2022 | 01:10



Temos mais um eliminado no BBB22!

No nono paredão do reality, estavam disputando Laís, Eliezer e Douglas Silva. Gustavo, o quarto integrante do grupo de emparedados, se livrou da berlinda graças a prova bate-volta que rolou no último domingo, dia 20.

Estreando no paredão, Laís disse que aprendeu muito em sua trajetória e estava com a consciência tranquila em relação a tudo o que fez.

Eliezer já passou pelo paredão antes, e disse que estava em um dilema entre se conformar que poderia sair, e ao mesmo tempo não querer pensar nisso já que seu desejo é de continuar no jogo.

Douglas disse que por já ter passado por isso antes, ele já se conformou com a situação e o público quem decidiria o que seria melhor.

Votações encerradas e Tadeu Schmidt disse ao público que iria confundir um pouco a cabeça dos brothers com uma informação que estava correta, mas que a forma que ele ia dizer iria deixá-los pensativos.

Tadeu então foi conversar com os brothers, e anunciou que a eliminada da noite é Laís!

No discurso, Tadeu mencionou que a diferença entre dois brothers foi de décimos, mas claro, não disse de quem estava falando, ficando em aberto se a diferença foi mínima entre os que ficaram, ou se foi mínima entre Laís e outro brother, ou seja, deixando a dúvida de se por pouco Laís poderia ter ficado.

A porcentagem de votação foi: Laís com 91,25%, Douglas com 4,48% e Eli com 4,27%.