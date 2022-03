Juros abrem em queda, mas adotam viés de alta com fortalecimento do petróleo

22/03/2022 | 10:33



Os juros futuros abriram em queda com exterior melhor e em reação à ata do Comitê de Política Monetária (Copom), mas ganharam força e adotaram viés de alta após a virada do petróleo para o terreno positivo. A ata, segundo analistas, não trouxe muitas novidades e manteve o tom mais "dovish" ou suave do comunicado. No documento, o BC reforçou que está pronto para ajustar tamanho do ciclo em cenário desfavorável.

"Um novo ajuste de 1 ponto porcentual seguido de outro de mesma magnitude é estratégia mais adequada", diz o documento.

Há pouco, o cenário ainda era de taxas em queda.

Às 10h17, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava para 11,94%, de 11,98% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 caía para 12,15%, de 12,21%, e o para janeiro de 2024 marcava 12,63%, de 12,67% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 caía para 12,895%, de 12,932%.