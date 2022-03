Pocah ganha de Fátima Bernardes livro Até as Princesas Soltam Pum após sofrer com acúmulo de gases; entenda!

18/03/2022 | 12:10



A história da hospitalizaçao de Pocah depois de sofrer com acúmulos de gases continua dando o que falar.

A cantora participou do Encontro nesta sexta-feira, dia 18, e falou sobre o ocorrido do começo da semana:

- Eu nunca passei por nada parecdio. Eu gosto muito de pedir lanches em casa, estava com meus amigos e meu marido [Ronan Souza], e eu pedi, comi e deitei no colo dele, que estava jogando. Mas começou uma dor muito grande e eu já falei: São gases. Tomei remédio, mas a dor foi só aumentando. E eu tenho hérnia umbilical, então a dor ficou insuportável. Eu tive que ir para o hospital. E para eu ir para o hospital é que eu estou morrendo. Eu nunca saio de casa para ir ao hospital se não estou muito mal. Cheguei lá, fui prontamente atendida e pensei que faria uma cirurgia, já até estava comunicando a minha equipe que eu não ia conseguir cumprir minha agenda de shows. Fiz todos os exames e era o acúmulo de gases mesmo.

Depois, ela ainda entregou um detalhe íntimo:

- Eu até falei para o doutor que antes eu estava no só love, só love com o meu marido e pensei: Não cabe fazer isso com o meu marido, agora, e eu dei uma prendidinha [nos gases]. Daí...

Nesse momento, a cantora foi interrompida por Fátima Bernardes, que aproveitou o momento para dar a ela um livro clássico infantil que caham Até as Princesas Soltam Pum:

- Trouxe esse livro para você dar para a sua filha, disse a apresentadora ao finalizar o bate-papo sobre a situação inusitada.