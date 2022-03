Circuito andreense oferece apoio e qualificação

Da Redação



17/03/2022 | 08:39



A Praça Lisboa, localizada na Vila Palmares, em Santo André, recebeu ontem mais uma etapa do Circuito Andreense de Empreendedorismo, programa criado em 2018 que promove ações ao ar livre para descentralizar a oferta de qualificação empreendedora. O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), o vice-prefeito, Luiz Zacarias (PL), o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, entre outras autoridades.

A ação ofereceu estandes da Sala do Empreendedor, com informações sobre a regularização de negócios; do Banco do Povo, para tirar dúvidas sobre acesso a crédito; da Escola de Ouro Andreense, para divulgar as opções de cursos de capacitação; e do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), para cadastramento de currículos para quem pretende encontrar uma colocação no mercado de trabalho.

Além disso, o programa conta com estandes dos parceiros, como o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que participa com sua unidade móvel, a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e a AGG Fiscal, que conta com informações sobre questões fiscais.

“O Circuito Andreense de Empreendedorismo é um grande exemplo de ação realizada pelo município para auxiliar o empreendedor no desenvolvimento de seus negócios. Com atividades como esta levamos aos microempresários dos bairros informação e consultoria gratuita para que possam crescer e se fortalecer”, pontua o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego Banzato.

Além das ações itinerantes nos bairros, o programa, que é inteiramente gratuito, realiza também palestras mensais em espaços da educação espalhados pela cidade, além de atividades on-line. A programação completa do Circuito Andreense de Empreendedorismo está disponível no site http://bit.ly/Circuito2022.