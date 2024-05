Encontro para empreendedores do setor de alimentação acontece no Grande ABC

O Sebrae-SP realiza na segunda-feira (20), das 9h às 12h, um encontro para empreendedores do setor de alimentação do Grande ABC. A ação gratuita reunirá empresários e especialistas do Sebrae do setor alimentício para tratar de temas voltados a gestão de negócios e empreendedorismo.

A programação contará com palestra e espaço para networking. Durante o evento, os empreendedores também irão conhecer o projeto de capacitação voltado ao setor de alimentação que o escritório de Santo André iniciará em junho para os empresários locais.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo Link. Mais informações pelo WhatsApp (11) 4433-4274.