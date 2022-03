Grávida pela segunda vez, Virginia Fonseca exibe barriga sarada nas redes sociais

17/03/2022 | 08:10



Virginia Fonseca impressionou ao aparecer com a barriga sarada nas redes sociais. A influenciadora está grávida de seu segundo filho com Zé Felipe, mas como ainda está no comecinho da gestação, com um mês e três semanas, ainda não está com a famosa barriguinha volumosa.

Fonseca e Zé também são pais de Maria Alice, que tem nove meses de vida.

Recentemente, ela fez um desabafo nas redes sociais sobre como tem se sentido nessa nova fase da vida.

Grávida novamente, me sinto pronta pra viver de novo os sentimentos mais loucos durante nove meses, para ver meu corpo mudando, para momentos em que vou me sentir incapaz e também para receber comentários dizendo que não sou uma boa mãe. Me sinto pronta para aguentar os fiscais da maternidade e mais ainda para ser mimada por pessoas que amo. Eu me sinto pronta pra gerar mais uma vida! A oportunidade de gerar uma vida foram os meses mais complexos de toda minha vida e mesmo assim, estou pronta pra viver tudo de novo, porque por mais difícil que seja tudo isso, o amor que nós mães sentimos é maior que qualquer coisa! Me sinto pronta pra gerar você filho (a) e pra dedicar toda minha vida a vocês, pra sentir o maior amor do mundo pela segunda vez, peço a Deus que você venha com muita saúde, porque amor já tem pra dar e vender.

E finaliza:

Mãe de dois e que gratificante falar isso, obrigada Zé Felipe pelo maior presente que alguém poderia me dar, nossa família, e obrigada Deus por me conceber tudo isso.