No BBB22, Natália surta após briga com Lina e produção tem que intervir: Proibido beber álcool

17/03/2022 | 08:10



A noite da última quarta-feira, dia 16, no BBB22 foi marcada pela Festa do Líder Lucas - com o tema baile de máscaras. Mas quem roubou a cena mesmo foi Natália. A sister bebeu muito e acabou iniciando uma briga com Lina, alegando se sentir excluída do grupo Comadres - formado pelas duas e Jessilane.

No quarto grunge, a designer de unhas desabafou:

- Eu amo a Jessi independentemente das nossas diferenças. Eu amo vocês duas. E sabe qual é meu problema? [...] Sabe o que eu sinto às vezes? Eu amo muito a Jessi, eu amo muito a Lina, eu amo muito vocês duas e eu falei com você que às vezes eu sentia que você era desleal e que muitas coisas aconteceram e provaram sua lealdade. Você pra mim é um amor, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível e a Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes porque eu amo muito, porque eu gosto muito, porque eu me identifico muito e às vezes eu fico me sentindo deslocada. Porque muitas das vezes é a conversa só de vocês duas e não me inclui. Eu fico triste, eu fico magoada porque muitas vezes é a conversa só de vocês duas e não me inclui. Eu fico triste, eu fico magoada porque muitas vezes eu quero falar coisas por mais que sejam de mim, é pra me incluir no assunto.

Lina, vendo o estado da amiga, decidiu que não queria conversar naquele momento e deixou o quarto. O que piorou muito a situação. Natália ficou fora de controle e começou a chutar, empurrar e se jogar contra os móveis.

Nessa hora, Eslovênia, Laís, Jessilane e outros brothers se juntaram para tentar acalmá-la, mas sem sucesso.

Mais tarde, um pouco mais calma, Natália voltou para festa e começou a ser alimentada pelos brothers. Ao chegar perto de uma garrafa de bebida, a produção soltou um alerta e fez uma advertência.

Natália, proibido beber álcool.