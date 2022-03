Estudantes poderão escolher área avaliada no novo Enem

Carolina Helena

Especial para o Diário



16/03/2022 | 00:01



O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderá ter questões subjetivas e provas voltadas para áreas específicas. As mudanças foram propostas em parecer aprovado pelo CNE (Conselho Nacional de Educação), com o objetivo de orientar as mudanças que deverão ser feitas no exame para que ele seja adequado ao novo ensino médio. O novo Enem começa a ser aplicado em 2024.

A principal mudança é a divisão da prova, que passará a contar com primeira fase de conhecimentos gerais, com 80 a 90 questões no total, além da redação. Na segunda etapa, a recomendação do CNE é que o estudante escolha as provas que fará de acordo com a área vinculada ao curso superior que pretende cursar. Os candidatos poderão escolher entre as áreas de linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas; matemática, ciências da natureza e suas tecnologias; matemática, ciências humanas e sociais aplicadas; e ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas.

Também está previsto a partir de 2024 a inclusão de questões discursivas, que vão compor a prova junto com questões de múltipla escolha. Essa mudança, já havia sido pré-aprovada em dezembro.