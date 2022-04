Candidatos têm até sexta para pedir isenção de taxa no Enem

Da ABr



12/04/2022 | 09:33



Termina às 23h59 de sexta-feira o prazo para que estudantes que pretendem fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 peçam a isenção da taxa de inscrição. O requerimento deve ser feito na página do participante (enem.inep.gov.br/participante).

Pelas regras do Enem, têm direito à gratuidade todos os participantes que se enquadram nas seguintes situações: estar na última série do ensino médio este ano em escolas públicas; ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou sejam bolsistas integrais em escolas privadas; participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem integrantes de família de baixa renda, e que estejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais do governo federal.



DOCUMENTAÇÃO

Entre os documentos exigidos para a dispensa da taxa de inscrição estão a cédula de identidade do participante e dos demais integrantes que compõem o núcleo familiar; a cópia do cartão com o NIS válido, no qual está a inscrição no CadÚnico; uma declaração que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública ou histórico escolar do ensino médio, com assinatura e carimbo da escola