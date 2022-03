Arthur Aguiar se revolta após ser alvo no Jogo da Discórdia do BBB22: Movimento errado

15/03/2022 | 09:10



Arthur Aguiar foi um dos grandes alvos no Jogo da Discórdia no BBB22 da última segunda-feira, dia 14. O brother acabou ficando com o título de manipulador, e teve até internauta afirmando que ele teria caído em contradição durante sua defesa no game.

Mas, dentro da proteção do confinamento, Arthur parece estar ainda mais focado em sua estratégica. Em conversa com os aliados com Douglas Silva e Paulo André, o ator afirmou não entender porque não está no paredão.

- Sabe uma coisa muito incoerente que lembrei agora? O DG ganhou cinco votos ontem. Cinco pessoas resolveram votar nele ontem. No Jogo da Discórdia ninguém tem nada para falar dele.

- Isso acontece várias vezes, concorda DG.

- Então... Quais foram os motivos dos votos? Não dá para entender... Votaram nele porque então? Eu estava disponível. Por que ninguém votou em mim? Não estava imunizado.

- Pergunta idiota, disse PA.

- Não, ué... Mas se eles tem tanta coisa para falar, continua o ator.

Mais tarde, no quarto grunge, o ator afirmou que seus adversários fizeram um movimento errado ao colocá-lo novamente como alvo.

- Estão há oito semanas fazendo o mesmo movimento e não se tocam que estão fazendo o movimento errado.

Arthur ainda comentou sobre o comportamento de Laís no jogo.

- Ela é uma pessoa fora do ao vivo e, no ao vivo, ela é outra. Não só ela, mas hoje eu fiquei chocado com ela. Eu me senti um otário por não ter dado o monstro para ela, eu não dei o monstro para ela porque a gente tinha conversado. Ela se emocionou, disse que me admira muito. Eu expliquei tudo para ela.

Antes de dormir, ele ainda declarou:

- Eu sei que tudo isso tem um propósito e, de certa, forma está me fortalecendo, mas, eu como ser humano, dói, mano. Toda segunda eu sento no banquinho, e nego começa falar um monte de merda, mano. E eu fico: C*****o, mano, por que nego está falando isso? Da onde surgiu isso?

Eslovênia critica Lucas

Enquanto Arthur foi considerado o manipular, Lucas recebeu o título de traidor. Mais tarde, em conversa com Eslovênia, o estudante de medicina levou um puxão de orelha por não ter se defendido mais durante o jogo.

- Era pra você ter falado. Começou tão bem, foi incrível. Aí na hora.

A sister ainda se incomodou com o fato de Natália ter defendido mais o namorado do que ele próprio.

- Aí chega uma pessoa, cita a situação...ela não está na posição de falar....Eu te enxerguei como medroso. Tinha muito mais coisa, coisa que você sabe. Parece que você ficou feliz por uma pessoa ter falado [por você].

Um pouco depois, Lina concorda com Eslô.

- Não basta a Natália falar por você, você tinha que falar por você. Você foi colocado como traidor diversas vezes. Sinceramente, eu achei que você foi medroso.