Orlando e Manente entregam obras da Estrada Marco Polo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/03/2022 | 00:01



A obra na Estrada Marco Polo, que liga os bairros Batistini, Marco Polo e Parque Imigrantes, foi finalizada ontem pela Prefeitura de São Bernardo. A via, que é bastante utilizada por cegonheiros e demais caminhões de transportadoras, foi totalmente recapeada, além de receber nova sinalização viária e intervenções de drenagem.

Ao todo, foram investidos R$ 3,6 milhões para a recuperação da estrada, no trecho que vai do cruzamento com a Estrada Galvão Bueno, no Batistini, até o acesso ao Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas e à Rodovia dos Imigrantes, no Parque Imigrantes – quatro quilômetros de extensão.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), esteve ontem no local para liberar o trecho ao lado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), autor da emenda parlamentar que custeou as intervenções. “Tenho alegria de vir até a Estrada Marco Polo conferir o que foi feito aqui. Até porque, as obras do nosso governo têm data para começar e data para terminar. Agradecemos o deputado Alex Manente por ter enviado a emenda parlamentar que serviu para fazer o asfalto novo, todo o processo de drenagem e também a contenção dos muros”, frisou o prefeito.

O parlamentar. que tem domicílio eleitoral em São Bernardo. elogiou a obra. “Estou muito satisfeito de estar aqui e ver essa obra toda executada e mudando, inclusive, a característica da região, dando acesso aos moradores e melhorando a logística para gerar mais potencial de emprego para a nossa cidade. A gente fica feliz quando vê o recurso tão bem aplicado como vimos aqui”, comemorou Alex Manente.

Além da recuperação asfáltica, a Estrada Marco Polo recebeu melhorias de drenagem, e revitalização de calçadas, guias e sarjetas, além de ter sido alargada de oito para 12 metros. No pacote das intervenções, também receberam novo asfalto trechos de outras três vias que estão interligadas: Avenida Venâncio Tomás de Aquino; Rua Gines Gonsales; e Rua Maria Encarnação Nucci (Royal Park).

O motorista Eric Renan, 27 anos, que trabalha em uma transportadora na região e utiliza a Estrada Marco Polo todos os dias, elogiou o resultado dos trabalhos. “Essa nova estrada ficou muito boa. Com certeza, esse novo asfalto dá mais conforto e segurança para gente trabalhar, o carro desgasta menos também”, disse.