Carol Peixinho se declara para Thiaguinho em viagem: Delícia é dividir a vida com você

13/03/2022 | 10:10



Ai, o amor é lindo, não é mesmo? Assumidíssimos, Carol Peixinho e Tiaguinho não fazem mais questão de esconder o namoro e aproveitaram a viagem romântica para se declararem publicamente.

Os pombinhos foram para Gramado, no Rio Grande do Sul, e posaram juntinhos em vários cliques para lá de fofos. Nas redes sociais, a ex-BBB disparou para o mozão:

Que delícia é dividir a vida com você! Pisciano legítimo, calmo, doce, sensível, transparente, alma linda, leve e com um coração sem tamanho de tão bom. Sorte do meu sorriso ter você como motivo. Agradeço a Deus e aos astros que se alinharam de uma forma tão mágica pra gente se conhecer. Que a gente siga transbordando e flutuando juntos.