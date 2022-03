Grupo mexicano inicia atuação em S.Bernado e promete 1.000 vagas

Do Diário do Grande ABC



13/03/2022 | 07:00



A rede Oxxo, grupo mexicano que chega com força ao Brasil, promete abrir 1.000 vagas de emprego e até 100 lojas em São Bernardo dentro de seu plano de expansão. O número de postos de trabalho consiste na implantação de dez unidades da empresa no período de um ano e outras a médio e longo prazos no município, que será o primeiro do Grande ABC e quinto do País a receber volume expressivo de investimento da empresa. A Oxxo é uma das maiores redes de mercados de proximidade da América Latina, uma espécie de loja de conveniência expandida, combinando variedade de bens de consumo.

O plano de expansão da Oxxo foi anunciado por representantes do grupo no gabinete do prefeito Orlando Morando (PSDB). No total elencado são 50 lojas Oxxo, no conceito de mercados de rua, e 50 Shell Select, em postos de combustíveis. De acordo com a projeção, parte destas unidades Oxxo será inaugurada na região central da cidade até junho de 2022 – a rede foi fundada em 1940, e, atualmente, conta com mais de 20 mil lojas, incluindo México, Chile, Colômbia e Peru, sendo que, no Brasil, os primeiros empreendimentos foram lançados em 2020, iniciando por Campinas e, na sequência, Capital, Jundiaí e Osasco, todos municípios no Estado de São Paulo.

“A rede Oxxo é mais um grande grupo que chega a São Bernardo, nova rede de varejo no Brasil. Isso mostra um gesto significativo da importância e confiança que São Bernardo gera para quem quer investir. O principal destaque do anúncio é que impacta diretamente em empregos e oportunidades na cidade. Para o consumidor: mais opções na hora de sua compra. São Bernardo está sempre um passo à frente”, ressaltou o prefeito Orlando Morando.

Representando o CEO do grupo, Rodrigo Patuzzo, o diretor de expansão da Oxxo, David Pestana, frisou que São Bernardo foi a cidade escolhida no contexto do plano de ampliação com vistas ao fortalecimento da marca no País. “É o maior mercado de proximidade da América Latina. Estamos muito felizes com a chegada da rede ao município, desenvolver a marca, aproximando o cliente, que é a nossa visão, facilitar, para tornar a vida melhor. É o que queremos que o consumidor ganhe”, declarou.

Pestana acrescentou que a empresa abrirá as portas de dez lojas na região central de São Bernardo e, dentro do planejamento estratégico, estabelecer por etapas até 100 lojas do grupo na cidade. “Ou seja, (o cliente) vai encontrar Oxxo próximo a todos os bairros”, disse o diretor, emendando sobre o conceito de negócios do grupo. “Vão poder comprar pão sempre fresquinho, a toda hora, resolver sua necessidade de lanche, tem lanches maravilhosos, frutas, legumes e verduras, bebida gelada, funcionando 24 horas. É um conjunto de lanchonete, padaria, conveniência e minimercado”, destacou.