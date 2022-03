Chuva da madrugada castiga o Grande ABC mais uma vez

Da redação



12/03/2022 | 08:40



A tempestade que caiu na madrugada na região assolou mais uma vez os moradores que sofrem em áreas que sofrem com alagamentos no Grande ABC. As cidades mais atingidas, mais uma vez, foram Mauá e Santo André.

A chuva, que começou por vota das 3h30 da madrugada só deu trégua às 7h da manhã. Durante o período a intensidade da chuva variava muito, alternando momentos de pancadas intensas com chuva mais amena.

Em Mauá, que sofre mais uma vez com enchentes, ruas da cidade ficaram completamente alagadas. Ruas próximas à Avenida Barão de Mauá encheram. A região é conhecida por manter diversos estabelecimentos, já que pertence ao Centro da cidade. Dessa forma, comerciantes deverão ter trabalho ao abrir seus comércios pela manhã.

Em Santo André, na região do Centro da cidade, a chuva também não deu trégua. Há relatos de moradores do bairro Casa Branca que viram a água invadir suas casas.