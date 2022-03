Rede D’Or vai investir R$ 400 milhões para ampliar hospital em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/03/2022 | 00:01



A Rede D’Or São Luiz, que administra sete hospitais no Grande ABC, vai investir R$ 400 milhões na expansão do Hospital Brasil, em Santo André, até 2024. O aumento dos atuais 350 leitos para 600 unidades já havia sido anunciado em setembro de 2021 e recentemente dirigentes da empresa estiveram reunidos com a administração municipal para reiterar o compromisso com a cidade e informar o cronograma da fase de projetos e obras do empreendimento, conforme apurado pela equipe de reportagem junto a fontes ligadas à companhia.

Com obras previstas para serem iniciadas no segundo semestre de 2022, será construída uma torre com 20 andares, que vai abrigar os 250 novos leitos e vai resultar na abertura de até 3.000 vagas e emprego diretos, quando as novas instalações estiverem em pleno funcionamento. A rede reforçou que preconiza a contratação de fornecedores e mão de obra local, o que também gera novas oportunidades de trabalho, sobretudo na construção civil. A expectativa é a de que isso ocorra até o fim de 2024.

No Grande ABC, a Rede D’Or São Luiz administra sete hospitais. Além do Hospital Brasil, em Santo André, há centros médicos em São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires. O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, por exemplo, foi adquirido em 2016, passou por intervenção recente e recebeu novos leitos, assim como novo centro cirúrgico. O valor do investimento no equipamento, entretanto, não foi divulgado.

Recentemente, em fevereiro, a Rede D’Or assumiu o controle do Hospital América, na Vila Bocaina, em Mauá. Presente na cidade desde 1998, o centro médico possui acreditação nível 3, ou seja, certificação de qualidade e segurança de excelência pela ONA (Organização Nacional de Acreditação). A instituição tem mais de 100 leitos, incluindo UTI (Unidade de Terapia Intensiva), tanto para adultos quanto para crianças. Agora, com o nome de Hospital Brasil, o local oferecerá clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, traumatologia, pediatria e cardiologia, entre outras especialidades e pronto-socorro 24 horas.

Um dos principais centros médicos da rede no Grande ABC é o Hospital Brasil de Santo André. Inaugurado em 1970, o equipamento passou a fazer parte da Rede D’Or São Luiz em 2010 e conta com 350 leitos, além de 110 UTIs. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), celebrou o aporte anunciado pela empresa. “Santo André recuperou seu protagonismo socioeconômico e volta a ser destino atraente para os investidores de segmentos importantes, como a saúde”, afirmou. “Ter, novamente, um grande grupo investindo na cidade, movimentando a economia e gerando emprego e renda, nos coloca de volta ao caminho certo para um futuro seguro”, concluiu o chefe do Executivo.