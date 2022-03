Juros: Taxas curtas sobem após IPCA e longas recuam com dólar e melhora externa

11/03/2022 | 10:52



Os juros futuros mostram volatilidade na manhã desta sexta-feira, 11, tendo começado em baixa. Mas logo os curtos e médios subiam, após o IPCA mais forte. Já os longos recuam, influenciados pelo dólar em queda ante o real e a melhora do humor no exterior.

O IPCA subiu 1,01% em fevereiro, acima da mediana estimada de 0,94%, um dia após o mercado já ter começado a revisar suas projeções para inflação por causa do reajuste de combustíveis. O petróleo segue em alta nesta manhã.

Às 10h40, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 subia a 13,085%, de 13,042% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2024 ia para 12,89%, de 12,80%. O DI para janeiro de 2025 subia para 12,31%, de 12,27%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 caía para 12,11%, de 12,14% ontem no ajuste.