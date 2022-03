Gabi Martins confirma affair com Felipe Neto: Ficamos sim, mas estamos solteiros

11/03/2022 | 09:11



Está rolando! Logo depois de surgirem boatos de que Gabi Martins e Felipe Neto estariam tendo um affair, a cantora decidiu esclarecer a fofoca e confirmou a ficada com o youtuber. Na última quinta-feira, dia 10, em uma resposta direta e breve para Leo Dias, via WhatsApp, Gabi disparou:

Ficamos sim, mas estamos solteiros. Terminei recentemente e não quero nada sério agora. Quero focar no me trabalho.

Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, a artista terminou o noivado com Tierry enquanto Felipe deu um ponto final no namoro com Bruna Gomes em dezembro de 2021.

Pensa que acabou? Nada! Leo Dias ainda descobriu que Gabi e Felipe se encontraram em segredo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Sem atrair olhares e fotos, os pombinhos marcaram o date em um hotel, no mesmo bairro onde fica a mansão do youtuber.