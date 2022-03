Coritiba bate Pouso Alegre nos pênaltis e Ceilândia supera Avaí na Copa do Brasil

11/03/2022 | 00:40



Mais dois clubes se classificaram à 3ª fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira. O Coritiba precisou dos pênaltis para passar pelo Pouso Alegre-MG, enquanto o Avaí foi surpreendido pelo Ceilândia-DF em plena Ressacada, em santa Catarina.

Devido a forte chuva que caiu em Florianópolis durante toda a noite, a partida na Ressacada foi iniciada com uma hora de atraso e não faltou emoção ao longo dos 90 minutos. Com um gol no finalzinho, o Ceilândia conseguiu a classificação histórica ao ganhar do Avaí por 2 a 1.

Crystian abriu o placar para o time visitante aos 19 minutos do primeiro tempo e Morato deixou tudo igual dois minutos depois. O time candango sofreu na etapa final, mas Gabriel Vidal entrou para a história ao marcar um bonito gol aos 44 minutos.

A partida foi bastante tensa dentro de campo. Ainda no primeiro tempo, Bruno Silva e Igor Ribeiro foram expulsos por se desentenderem. Já no final do jogo, Morato agrediu um adversário e deixou o Avaí com apenas nove jogadores.

Mesmo apoiado por dez mil pessoas no Manduzão, em Pouso Alegre-MG, o time da casa se despediu ao perder para o Coritiba nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Guillermo de los Santos abriu o placar para os paranaenses aos cinco minutos após bate e rebate dentro da área. O empate mineiro veio aos 34 em uma bomba de longe do volante Gledson.

Nas penalidades, o Pouso Alegre converteu apenas duas de cinco cobranças, enquanto o Coritiba desperdiçou com Andrey, mas marcou outras três.

Os adversários de Ceilândia e Coritiba na 3ª fase da Copa do Brasil serão conhecidos através de sorteio. No entanto, os dois já embolsaram mais R$ 1,9 milhão cada um de premiação.