Santo André poupa R$ 5 milhões ao ano com a renovação da iluminação pública

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/03/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André garantiu economia de R$ 5 milhões no valor gasto em consumo de energia anualmente, graças a ações de modernização e gerenciamento do sistema de iluminação do município. O programa Banho de Luz é uma das ações propulsoras desta redução, além do mapeamento dinâmico, telemonitoramento e telegestão dos pontos de iluminação modernizados.

“Trabalhamos com foco para chegarmos até 2024 com toda a iluminação pública da cidade modernizada. Isso representa mais qualidade de vida para nossa gente, aumenta a sensação de segurança e reflete em economia dos recursos. A iluminação pública se tornou um carro-chefe no sistema de uma Santo André mais inteligente e tecnológica, com visão de futuro”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Além do programa Banho de Luz, Santo André implementou modernos sistemas de telegestão e monitoramento do parque luminotécnico, permitindo que as equipes da Prefeitura tenham o controle de todos os 53 mil pontos luminosos distribuídos por mais de 1.300 quilômetros de vias da cidade.