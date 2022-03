Gil do Vigor relembra entrada de dummy em sua edição do BBB: - Eu tremia, foi um desespero

10/03/2022 | 12:11



Boninho prometeu movimentar a casa mais vigiada do Brasil e anunciou que irá fazer uma trolagem com os brothers nesta quinta-feira, dia 10. Segundo ele, um dummy irá entrar no confinamento para fazer com que os participantes acreditem que a eliminação de Jade Picon, no último paredão, foi falsa.

Na manhã desta quinta-feira, dia 10, durante o Mais Você, Gil do Vigor relembrou o dia que Carla Diaz retornou do paredão falso com uma roupa de dummy, na 21ª edição do BBB. O economista revelou que foi um grande susto e que, por um momento, achou que estava tendo guerra no Brasil.

- Eu passei a noite fazendo oração, falando de Deus com a Camila. Fui dormir e de repente era um negócio na porta que fazia PÁ. Foi um estrondo, um estrondo. Era a Carla de dummy, quando ela bateu assim, eu falei: ai meu Deus, vai matar alguém meu Deus. Senhor. Eu falei: é guerra. Foi um susto.

Gil continuou relembrando que no dia foi chamar Rodolffo em seu quarto:

- Eu falei pra ele que tinha um dummy. Um dummy invadindo, achei que tinha acabado o programa. Eu tremia, foi um desespero que só de lembrar hoje em dia o coração acelera. Foi um negócio épico.

O economista ainda deu a sua opinião do que vai rolar nesta quinta-feira, dia 10, assim que o dummy entrar na casa:

- A Laís vai pular em cima dela, o PA vai se ajoelhar. Eu acho né?! Estou criando uma expectativa.