Lula admite aliança com Kalil (PSD) e crava Reginaldo Lopes (PT) ao Senado em MG

10/03/2022 | 11:05



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a sinalizar uma possível aproximação e o apoio ao prefeito de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil (PSD), para o governo de Minas Gerais. Em entrevista à rádio Itatiaia, o petista negou ter tido encontros recentes com Kalil e disse que aguarda um anúncio oficial da candidatura dele para o governo para iniciar os debates de uma possível aliança.

"Estou esperando para ver se o Kalil vai ser candidato, e quando o Kalil se afastar da prefeitura aí sim eu pretendo conversar com o Kalil e estabelecer a possibilidade de construir uma aliança política", disse.

Lula também reforçou que o PT irá apoiar a candidatura do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) para o Senado no Estado. "Vamos sentar para conversar com o PSD e com o Kalil no momento certo. Mas posso dizer que o Reginaldo é o nosso candidato ao Senado".