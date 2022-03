Diretor de Pantera Negra é confundido com ladrão e é detido em agência de banco

10/03/2022 | 09:11



Ryan Coogler ficou conhecido por ser o diretor do filme Pantera Negra e demonstrou recentemente que é um cara com muito sangue frio. Tudo porque alguns vídeos captados por câmeras corporais de alguns policias e obtidas pela TMZ, mostraram que o diretor é abordado em uma agência de um banco após ser confundido com um ladrão de bancos.

Segundo informações compartilhadas pelo site, a caixa que estava atendendo o cineasta suspeitou da sua tentativa de retirar uma alta soma em dinheiro e acabou achando que a situação se tratava de um roubo. Infelizmente, dá para ver em um dos vídeos postados pelo TMZ um policial sacando uma arma para abordar Ryan Coogler.

Sem sombra de dúvidas, o diretor que não tinha ligação nenhuma com o que a caixa estava abordando, ficou simplesmente chocado quando se deu conta que tinha sido injustamente indicado como suspeito, já que tinha ido apenas sacar 12 mil dólares de sua conta e e enviou um bilhete à caixa para que ela fizesse a retirada, e a contagem do dinheiro em um local discreto para que não chamasse a atenção de outros clientes que estavam presentes.

O problema acabou indo tão além do esperado que Coogler teve que ser algemado ainda dentro do banco e duas outras pessoas que estavam na calçada do lado de fora também foram detidas. O cineasta ainda revelou para os policiais que não se sentiu seguro dizendo a grande quantia em voz alta.

Para o TMZ, o cineasta de Pantera Negra comentou que essa é a primeira vez que esse problema com as suas transações acontece. Logo depois, os policiais investigaram e admitiram o mal entendido e liberaram Coogler.