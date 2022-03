Maraisa beija Danilo Gentili em programa e revela atitude do apresentador após morte de Marília Mendonça: -Eu já agradeci por isso

10/03/2022 | 09:11



Na madrugada desta quinta-feira, dia 10, Maiara e Maraisa foram as convidadas do The Noite, programa comandado por Danilo Gentili no SBT. As irmãs falaram sobre diversos assuntos e soltaram a voz com os seus maiores sucessos.

Durante a participação, as irmãs relembraram de Marília Mendonça e falaram sobre o Patroas, que teve o álbum indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Sobre a foto usada no projeto, Maraisa explicou como surgiu a ideia e o que gostariam de transmitir. Vale pontuar que na capa do álbum, o trio está com semblante triste e chorando lágrimas de ouro.

- Essa foto foi uma foto bem emblemática que a gente fez na garagem lá de casa, em Goiana, e a gente queria falar exatamente disso, que os nossos choros e nossas dores elas se transformavam em ouro, que nossas emoções, aquela coisa do relacionamento, do coração partido, tudo que a gente colocava nas músicas viravam ouro. E a gente estava bem ali, sofrendo na Times Square. Ô sofrência boa!

Após soltar a voz com Presepada, Maraisa contou que a canção foi a última que compôs ao lado de Marília:

- Essa música era das Patroas, foi a última música que fiz com ela, que a gente compôs. Essa música é só minha e dela. A gente teve essa felicidade- não vou falar assim, mas nos últimos dias a gente estava vivendo intensamente, estava tendo uma volta dos shows e a gente estava preparando essa turnê para viver tudo junto de novo.

Maiara então complementou:

- Nosso plano de voo era tudo junto. A gente parou Maiara e Maraisa, ela parou Marília a gente estava engajada em Patroas e tinha plano de voo em nível internacional. Este movimento da Time Square já era uma coisa que a gente estava programando e aí aconteceu? Os planos de Deus são maiores que os nossos e a gente não sabe explicar. Vou te falar que tem três meses que a gente está lidando com essa situação. Marília era nossa melhor amiga, eu e minha irmã a gente tem uma ligação gigante, mas ela era a terceira gêmea. Eu sinto falta de conversar com uma pessoa do mesmo nível, a gente se entendia no olhar e eu podia falar o que quisesse que ela entendia.

Emocionada, Maraisa revelou uma atitude do apresentador após a morte de sua grande amiga:

- Eu não queria chorar hoje, mas o Danilo foi a primeira pessoa que mandou mensagem no dia do ocorrido e eu já te agradeci por isso. Por mais que a gente tenha amigos, nesse momento é um momento que ninguém sabe o que fazer na hora.

A cantora também revelou que por um momento pensou em parar com a carreira, mas Maiara deu toda força necessária:

- Eu estava sentada ali em cima da cama e não conseguia pensar em nada. E a Maiara teve um movimento de força, de ir para cima. E eu comecei a receber muita força e percebi o que as pessoas esperavam de mim, de nós, eram que a gente tivesse força e não tristeza e de ficar na inércia, sem fazer nada.

Rolou casamento...

Quem acompanha Danilo Gentili e Maraisa com certeza já viu algumas indiretas e flertes entre os dois nas redes sociais. Alguns internautas já chegaram a apontar um possível relacionamento entre os artistas, mas eles nunca se pronunciaram sobre. Aproveitando a repercussão do assunto, a produção criou um altar cenográfico, vestiu a sertaneja com vestido de noiva e alavancou um casamento, com direito a um beijão.

Nas redes sociais, Maraisa fez algumas publicações, exibindo o look e agradecendo por ter casado com o homem da sua vida:

Não é mais segredo pra ninguém que eu casei! Numa cerimônia íntima, nós selamos e eternizamos essa união, uma história que começou lá em 2016, finalmente tendo o seu final feliz! E hoje, a partir 00h30 vocês vão poder conferir tudo no The Noite com Danilo Gentili, no SBT. É nítido o quanto eu estava nervosa e muito ansiosa nesse momento, mas graças a Deus deu tudo certo! Só tenho a agradecer a Deus por ter casado com o homem da minha vida!

Recentemente, durante uma entrevista no PodCats, Maraisa revelou que Danilo Gentili fugia dela.