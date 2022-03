Marília Mendonça gravou música inspirada em sucesso de Billie Eilish

10/03/2022 | 09:11



Quatro meses após a morte de Marília Mendonça, João Augusto - irmão da sertaneja - usou as redes sociais para comentar o hit Você Me Fez Odiar o Carnaval, que a cantora gravou com a intenção de lançar em 2022.

Um detalhe interessante sobre a composição, é que ela foi inspirada no grande sucesso de Billie Eilish - Happier Than Ever - música que conta uma história de superação após um relacionamento abusivo.

Ainda segundo João, ele também estaria envolvido na composição da música - que ainda não tem data de lançamento.

Em setembro de 2021, Marília chegou a gravar um cover do hit de Billie.