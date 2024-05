Depois de seis dias ao vivo no Rio Grande do Sul, Ana Paula Araújo volta a apresentar Bom Dia Brasil no Rio de Janeiro

Depois de passar cerca de dez dias no Rio Grande do Sul e entrar ao vivo do estado seis vezes no Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo voltou aos estúdios na TV Globo, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, dia 15.

A apresentadora foi apenas uma das enviadas da emissora ao estado, que enfrenta a maior enchente de sua história. Além dela, nomes como Patrícia Poeta e William Bonner também fizeram transmissões ao vivo dos locais afetados.

Patrícia, apresentadora do Encontro, no entanto, retornou aos estúdios, em São Paulo, ainda no final da semana passada.