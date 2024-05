Tom Brady confessa que piadas feitas em show sobre seu divórcio afetaram seus filhos: Não faria isso de novo

Eita! Tom Brady participou do programa The Roast of Tom Brady, da Netflix, e fez diversas piadas sobre seu divórcio com a Gisele Bündchen. Dessa vez, o jogador confessou que seus filhos ficaram tristes com as piadas, revelando que não repetiria a experiência. Ele afirma que no início achou tudo muito engraçado, mas que agora tem outra visão:

- Eu amei quando as piadas eram sobre mim. Achei que elas foram muito divertidas. Eu não gostei do jeito que afetaram meus filhos.

A entrevista foi concedida ao The Pivot Podcast, no qual ele falou sobre a preocupação que tem com os filhos, e que não faria novamente, pois não gostou de como as piadas impactaram os pequenos:

- É a parte mais difícil sobre o aspecto agridoce de quando você faz algo que você acha que é de uma maneira, e então, de repente, você percebe que eu não faria isso de novo por causa da maneira como isso afetou as pessoas que mais me preocupo no mundo.

Vale lembrar que no show vários comediantes fizeram piadas sobre o atual relacionamento da modelo, com Joaquim Valente, e, segundo a revista People, ela não gostou do ocorrido e ficou decepcionada.

Tom também pediu desculpas para ex-esposa, com quem ficou casado por 13 anos. No entanto, os dois só conversam sobre os filhos. De acordo com a Us Weekly, Gisele e o atleta tinham combinado de não serem desrespeitosos um com o outro, e com essa atitude, a modelo se sentiu ofendida pelo ex-marido. Deu ruim!