Cleo e Clarice Falcão participam do evento Empodera

Na última terça-feira, dia 14, Cleo e Clarice Falcão estiveram no evento Empodera. Junto com a apresentação das artistas, eles promoveram uma ação social de arrecadação de mantimentos.

Tudo que fosse angariado seria enviado para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Cleo contou com o apoio do marido, Leandro Dlucca.

Além de marcar presença no evento, Cleo também cantou no palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro.