Carlos Tramontina comemora a chegada da primeira netinha

10/03/2022 | 09:10



Carlos Tramontina sempre que dá atualiza as redes sociais com novidades sobre os seus trabalhos e até mesmo sobre a vida pessoal. E na última quarta-feira, dia 9, o jornalista revelou por meio do Instagram a chegada de sua primeira neta.

Aos 65 anos de idade, Tramontina festejou muito que Alice nasceu e chegou até a compartilhar uma foto por lá da recém-nascida. E fazendo justiça ao nome de avô coruja, o apresentador simplesmente se derreteu na legenda da publicação.

Chegou a minha princesa. Felicidade total com a minha primeira netinha.

Outros diversos colegas que já trabalharam ou até mesmo que dividem espaço com Carlos Tramontina aproveitaram a publicação para festejar e desejar muita saúde para a pequena Alice.