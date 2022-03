Enel gera seis atendimentos por dia nos procons da região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/03/2022 | 00:01



Os procons do Grande ABC realizaram do dia 1º de janeiro até 8 de março deste ano 387 atendimentos de consumidores sobre o serviço prestado pela Enel Distribuição SP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Em média, são 5,7 chamados por dia. Entre as chamados estão orientações gerais e queixas sobre cobranças indevidas e a falta de fornecimento de energia, como foi visto nos últimos dias quando moradores da região ficaram 40 horas sem luz, assim como mostrou o Diário ontem.

A cidade com o maior número de atendimentos é São Bernardo, com 96, seguida de Santo André, com 93; Diadema, com 70; Mauá, com 67; Ribeirão Pires, com 24; São Caetano, com 21; e Rio Grande da Serra, com 16.

Os números fazem parte de levantamento do Procon Consórcio a pedido dos prefeitos da região, que se reuniram ontem no colegiado e devem voltar a discutir nos próximos dias os problemas causados pela Enel aos moradores da região. De acordo com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que tem o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) como presidente, será cobrado esclarecimentos sobre a falta de energia que prejudica dezenas de pessoas desde domingo, assim como já fez o Paço andreense.

Coordenador do Procon Consórcio, Victor Paulo Ramuno lamentou os problemas causados pela Enel recentemente e disse que os consumidores que tiveram prejuízos financeiros devem acionar a empresa. “Importante que as pessoas não reponha o que foi perdido por falta de energia elétrica sem antes notificar a Enel. A empresa tem até 30 dias para dar uma resposta sobre o ressarcimento e, após esse prazo, é possível ingressar com uma ação judicial”, explicou o coordenador.