Equipe ambiental de Ribeirão Pires resgata 297 animais em fevereiro

A Prefeitura de Ribeirão Pires registrou 297 resgates de animais em fevereiro, de acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Os resgates foram realizados pelo departamento de proteção à fauna silvestre e bem estar animal e representam alta de 45,6% na comparação com janeiro, quando foram computadas 204 ocorrências. Entre os salvamentos mais frequentes em fevereiro estão o de pássaros, com 116 casos, e o do saruê, espécie de gambá, com 69 registros. Do total, 33 foram capturados com sinais de maus-tratos.

Segundo os dados, animais domésticos como cães e gatos foram responsáveis por 45 resgates, na sequência aparecem as aves menos comuns (tucano, pavó, saracura, pavão, urutau, pica-pau, arara e beija-flor) com 19 ocorrências. Foram capturadas ainda 14 cobras e 12 tartarugas. O bairro mais atendido foi Ouro Fino, que registrou 14,9% dos casos, seguido por Centro Alto, com 13,2%; Quarta Divisão, com 10,3%; e Santa Luzia, com 9,8%.

A maioria dos animais silvestres recebe tratamento por parte do departamento e são inseridos aos seus habitats na natureza. Os resgatados que apresentam quadro mais grave ou ainda não chegaram à idade adequada para sobreviver são levados para o viveiro municipal para o devido tratamento. Aqueles que não se readaptam após o tratamento dos ferimentos são levados às reservas ambientais, onde são inseridos em um ambiente mais acolhedor.

Estamos situados no coração da Mata Atlântica e inseridos totalmente em uma área de proteção aos mananciais. Nossa cidade abriga, em seu território, uma diversidade gigantesca de espécies de aves, répteis, mamíferos e anfíbios. Deste modo, a nossa equipe ambiental ocupa um espaço fundamental no hall de serviços oferecidos pela administração pública”, comentou a secretária Andreza Araújo.

Já em relação aos animais domésticos resgatados, o departamento responsável não pode ficar em posse deles, então, com a colaboração de protetores independentes e ONGs (Organizações Não Governamentais), são realizadas feiras de adoção todos os últimos sábado de cada mês. Em fevereiro, porém, duas feiras foram realizadas, com a equipe ambiental conseguindo um novo lar para 43 cães e gatos.