Anitta aposta em saia com recortes no bumbum para curtir noite em Paris

08/03/2022 | 10:10



Ninguém segura a Girl From Rio! Anitta surpreendeu ao aparecer nas redes sociais usando uma saia com recortes no bumbum da grife Moschino. A peça apresenta uma espécie de moldura dourada na parte de trás, cuja a arte é nada menos do que o corpo da cantora. Ousado, né?

Anitta apostou no look para curtir uma noite em Paris, na França. Inclusive, ao fundo dá até para ver a Torre Eiffel. A cantora está no país, assim como outras grandes personalidades, para acompanhar a Semana de Moda.

Recentemente, inclusive, ela chegou a posar ao lado de Bruna Marquezine. As duas já se encontraram mais de uma vez, e estão quase melhores amigas. Esse Paris Fashion Week rendeu, né?