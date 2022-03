Ramalhão e Netuno entram em semana decisiva pré-dérbi

Dérek Bittencourt

08/03/2022



Água Santa e Santo André medem forças no Estádio do Inamar, sábado, pela 11ª rodada do Paulistão em duelo com muitos objetivos em jogo: briga contra o rebaixamento, luta por vaga nas quartas de final e chance de classificação à Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Dessa maneira, os vizinhos deverão entregar tudo de si em campo. E, até lá, os técnicos Serginho e Thiago Carpini pretendem trabalhar tanto o tático quanto o físico e o psicológico dos jogadores.

Apenas um ponto separa as equipes na classificação. O Ramalhão tem 11 (com duas vitórias), enquanto o Netuno soma dez (com três triunfos). Se a competição terminasse hoje, ambos estariam garantidos na elite no ano que vem, porém, faltando duas rodadas, têm de ficar espertos no que ainda está em jogo. Vice-líder do Grupo D, o Santo André estaria ainda classificado. Terceiro no Grupo A, o Água Santa não alcançaria o mata-mata, mas se garantiria na Série D de 2023. Portanto, será uma verdadeira final em Diadema.

“A vitória contra a Ponte Preta foi fundamental para a gente, aumenta nosso nível de confiança ainda mais, principalmente se tratando de uma semana decisiva (para a partida) contra o Santo André, a qual sabemos que será muito difícil, porque o adversário tem time excelente. Não vai ser fácil, é um jogo que vale muita coisa, como a permanência no Campeonato Paulista. Se conseguirmos vencer, ainda nos dá possibilidade de classificação. Então é semana decisiva e temos de continuar trabalhando todos os dias firmes e fortes para alcançar nosso objetivo, que é a vitória”, afirmou o meia-atacante Lelê, do Netuno.

“Sabemos a dificuldade que vai ser o jogo contra o Água Santa e sabemos também o que esse jogo representa para nossa sequência no campeonato. É um time muito bom, assim como o nosso. Desde já temos que estar focados visando fazer uma preparação boa até sexta, para tentarmos colocar tudo em prática até o sábado. Nosso primeiro objetivo é a permanência na elite do futebol paulista. Se conseguirmos impor nosso ritmo de jogo vamos sair de lá vitoriosos”, declarou o volante Dudu Vieira, do Ramalhão.