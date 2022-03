Kim Kardashian desfila com macacão estampado como se fosse uma fita zebrada

07/03/2022 | 13:10



Kim Kardashian sempre dá o que falar em todos os lugares que passa e para curtir a Paris Fashion Week de 2022, a bonitona inovou em um look.

Pois é, antes mesmo de aparecer completamente de amarelo, a empresária vestiu um macacão bem coladinho na cor preta para que em seguida fosse colada essa espécie de fita zebrada com o nome da marca na qual ela estava desfilando, que nada mais era do que a Balenciaga.

E vamos combinar que mesmo com esse look pra lá de diferente, Kim Kardashian ficou extremamente linda e poderosa. Lembrando que para deixar tudo ainda mais completo, a influenciadora ainda utilizou uma bolsa no mesma esquema do macacão e óculos de sol.