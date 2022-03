Ginásio que abrigou hospital de campanha em Ribeirão é reaberto

Thainá Lana

Após quase 18 meses servindo como base para o hospital de campanha de Ribeirão Pires, o Ginásio Ozíris Grecco voltou a receber atividade esportiva. O espaço sediou ontem a primeira etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, com a presença de 130 atletas, sendo quatro da cidade, e 24 equipes do Estado. Antes do início da competição, foi celebrado ato ecumênico por líderes religiosos com a presença de ex-pacientes, familiares de pessoas acometidas pela Covid-19 e profissionais de saúde que foram homenageados pela organização do evento.

A unidade de saúde começou a ser desmontada em setembro do ano passado, após 510 dias de operação. Cerca de 1.039 pacientes foram atendidos durante o período, sendo que, destes, 857 tiveram alta e puderam voltar para suas famílias, enquanto 182 pessoas perderam a vida para a doença. Ao todo, a Prefeitura de Ribeirão Pires, sob comando do prefeito Clóvis Volpi (PL), empenhou cerca de R$ 1 milhão por mês para a manutenção do hospital de campanha.

Há apenas 15 dias como secretário da Sejel (Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer), Anderson Grecco celebrou a retomada do calendário de eventos na cidade, e destacou a importância desse momento para o ginásio.

“Esse lugar realmente foi um campo de batalha pela vida, então esse momento é muito importante para darmos sentido e respeito por tudo que aconteceu aqui (no ginásio). Esse espaço simboliza a luta contra a pandemia.”

Assim como outras famílias, Grecco também perdeu um familiar que estava internado no antigo hospital de campanha. Emocionado, ele disse que seu sogro, José Carlos Umbelino, 68 anos, estava internado havia quatro dias quando teve uma parada cardíaca no dia em que receberia alta, em fevereiro de 2021. “Voltar ao ginásio mexeu com muitas emoções pessoais, mas também marca o início da normalidade, e quem sabe o fim da pandemia”, finalizou o gestor.

Até mesmo quem não participou do evento ficou feliz com a retomada das atividades. Morador há sete anos do Jardim Itacolomy, Vanderlei Felix da Silva acompanhou do quintal de casa a movimentação no espaço. “Algumas pessoas conhecidas ficaram internadas nesse hospital. É reconfortante ver eventos desse tipo sendo celebrados, antes era tudo muito triste. Agora posso olhar do meu quintal e ver as crianças correndo, isso traz muita alegria”, disse o morador, que tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 no pátio do ginásio, que também serviu como posto de imunização.

COMPETIÇÃO

O torneio foi organizado pela Federação Paulista e pela Liga Nacional de Taekwondo. O apoio da Prefeitura foi através da Sejel,, que forneceu a parte de infraestrutura. Quatro atletas representaram a cidade no torneio e conquistaram duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.