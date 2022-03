Em vídeo, Regina Casé e Adriana Esteves 'disputam' Chay Suede

06/03/2022 | 14:20



Neste sábado, 5, Regina Casé publicou um vídeo onde ela e Adriana Esteves "disputavam" Chay Suede. Os três viveram uma emocionante história na novela Amor de Mãe, da Rede Globo.

No vídeo publicado no perfil de Regina Casé, ela revelou que os três passaram o feriado juntos: "Passamos o feriado assim: Lurdes e Thelma brigando pra ver quem ficava com Domênico! Na real, era Adriana e eu abraçando e beijando pra ver quem ama mais o Chay! Um sonho todo mundo junto aqui". Nos comentários, os seguidores da atriz declararam que estão com saudade da novela de Manuela Dias.

Na trama das 21h, Lurdes, personagem de Regina, buscava incansavelmente por seu filho Domênico - interpretado por Chay. O que ela não sabia é que ele estava mais perto do nunca, mas com o nome de Danilo e que Thelma, vivida por Adriana, tinha comprado ele ainda bebê.