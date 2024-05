Bruna Biancardi rebate críticas após ser chamada de vulgar: Se não te agrada, tudo bem, não precisa usar

De viagem pela França para comparecer ao Festival de Cannes 2024, Bruna Biancardi decidiu abrir uma caixa de perguntas nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 17. Questionada sobre o visual usado no terceiro dia do evento, a influenciadora rebateu comentários que recebeu sobre seu corpo.

Por que aumentou o silicone? Está muito vulgar, declarou uma seguidora.

Não aumentei o silicone, achei que soubessem que, quando uma mulher amamenta, os seios aumentam. Um pouco óbvio, mas pelo visto preciso explicar, declarou a modelo e mãe de Mavie, de sete meses de vida, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr.

Biancardi também comentou como está a rotina de cuidados com a filha durante a viagem. Para quem não acompanhou, a famosa publicou fotos produzidas com a bebê antes de ir ao tapete vermelho de Cannes e explicou que a menina ficou no hotel.

Coloquei o vestido nela, tiramos as fotos e fui para o red carpet. Logo voltei, porque ela queria mamar. A Mavie já come algumas coisas também, e isso me dá um intervalo entre uma mamada e outra para fazer algumas coisas sem que ela dependa tanto de mim, mas ela está sempre pertinho para a hora que quiser mamar. Amo que seja assim, nós duas sempre juntas, disse.

Mais tarde, a influenciadora voltou às redes sociais para responder mais algumas perguntas sobre Mavie e acabou desabafando mais sobre as críticas que recebe em relação ao corpo.

Não posso reclamar de exposição, mas posso opinar sobre os comentários negativos que recebo sempre. Se a minha roupa não te agrada, está tudo bem, você não precisa usar. Se você não acha legal eu levar minha filha comigo para onde eu vou, não leve a sua quando tiver uma. Se viajo a trabalho, recebo críticas, se levo a minha filha, criticam..., começou escrevendo.

Já me preocupei um dia. Hoje, acho engraçado e cansativo ver tantas mulheres levantando bandeiras, defendendo seus direitos e, ao mesmo tempo, ferindo as outras com palavras de ódio gratuito todos os dias na internet. Sim, 95% das vezes são mulheres. A conta não fecha. Por algum motivo bizarro, tornou-se comum criticar de forma negativa o próximo. Parece que se tornou lícito ferir outra pessoa com opiniões fundamentadas em somente um gosto pessoal, declarou ao finalizar.