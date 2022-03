Corte no IPI segura preços, diz presidente da Stellantis

AE



06/03/2022 | 00:01



A redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) não deve resultar, num primeiro momento, em queda nos preços dos automóveis, conforme Antonio Filosa, presidente na América do Sul da Stellantis (que reúne Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM). O executivo, porém, acredita que a medida anunciada pelo governo federal no fim de fevereiro pode contribuir para que os valores não subam muito. Ele teme um eventual impulso à inflação – que já vinha em ritmo acelerado no Brasil – pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.

Para Filosa, os preços de commodities continuarão a subir, assim como custos com logística e matérias-primas, devido, por exemplo, à suspensão de rotas de voos na região de guerra e dificuldades de abastecimento de alguns componentes. “O corte (do IPI) pode não chegar efetivamente aos preços, mas vai ajudar a não aumentar ou aumentar menos”, diz. Ou seja, será uma compensação da alta inflacionária. A Fiat, diz ele, já não reajustou preços neste mês, como fizeram alguns concorrentes.

Segundo o executivo, o conflito deixou a equação de mercado ainda mais complexa. “Neste momento não falta cliente, há filas de espera por alguns modelos, mas falta para nós e para alguns competidores produção, porque as cadeias de fornecimento ainda não se regularizaram, faltam componentes”, explica.

Para ele, caso a guerra termine num prazo curto e a situação de abastecimento melhore, será possível, mais à frente, repassar efetivamente o corte do imposto para os preços.