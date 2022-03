Sto.André abre em agosto segunda unidade do restaurante Bom Prato

Anderson Fattori

06/03/2022



A cidade de Santo André vai ganhar uma segunda unidade do Bom Prato, na Vila Luzita. O equipamento recebeu o aval do governo do Estado após reunião entre o prefeito Paulo Serra (PSDB) e o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), na sexta-feira. O restaurante vai funcionar no antigo prédio do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), que já passa por reforma. A expectativa é que o local seja aberto ao público até o fim de agosto. O custeio do funcionamento do novo Bom Prato será dividido entre o município e o Estado.

A Prefeitura se comprometeu a realizar as obras de adequação no prédio do Cras, que será transferido para o recém-anunciado centro de assistência social, que por sua vez vai ocupar a esquina entre a Avenida São Bernardo e a Rua dos Cocais, também na Vila Luzita. Santo André planeja investir cerca de R$ 2 milhões nas intervenções.

“A Vila Luzita é uma região com muita demanda. Conseguimos a liberação do Bom Prato em reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia, e vai ser muito importante para a cidade ter essa segunda unidade, além do restaurante no Centro. Percebemos que a procura por alimentação de qualidade aumentou muito durante a pandemia, e poderemos atender com conforto as pessoas mais necessitadas”, comentou Paulo Serra. “Já estamos fazendo as obras de adequações no antigo prédio do Cras para deixar tudo certo para abrir o restaurante para a população até o fim de agosto”, acrescentou o chefe do Executivo.

O vice-governador Rodrigo Garcia ressaltou a importância da inauguração de mais uma unidade na cidade. “Importante que possamos oferecer às pessoas em necessidade mais um Bom Prato, comida de qualidade num ambiente digno para atender a todos. O local escolhido atende à demanda de Santo André”, afirma o tucano.

A expectativa é que o novo Bom Prato da Vila Luzita sirva, em média, 2.000 refeições por dia, O restaurante terá café da manhã por R$ 0,50, além de almoço e jantar por R$ 1 (cada).

REFORMA

O primeiro Bom Prato de Santo André funciona no número 710 da Avenida General Glicério, no Centro, desde 2003. De acordo com Paulo Serra, em breve o equipamento vai mudar de endereço para ter melhor estrutura. “Estamos procurando um imóvel na região central para transferir o Bom Prato e melhorar nossa capacidade de atendimento. O prédio atual é muito antigo e tem alguns problemas, como a falta de ar-condicionado, e também ficou pequeno diante da demanda. Nossa ideia é ir para novo espaço, onde poderemos atender mais gente”, finalizou o prefeito.