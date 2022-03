Santo André recebe Ituano com dois objetivos em jogo

Dérek Bittencourt



05/03/2022 | 00:01



O Santo André teve mais uma semana dedicada somente aos treinos para se preparar para a reta final do Campeonato Paulista. Depois de vencer o Guarani, de virada, por 3 a 2, resultado que tirou o time da zona de rebaixamento e elevou à de classificação, o Ramalhão volta a campo hoje, às 20h30, no Estádio Bruno Daniel, contra o Ituano, com o intuito de somar mais três pontos para se aproximar de suas metas: espantar de vez as chances de degola e ficar mais perto das quartas de final.

"São dois objetivos que traçamos antes mesmo do campeonato iniciar, e os dois estão nas nossas mãos, não dependemos de ninguém, só de nós mesmos, vamos trabalhar firme e forte para que isso aconteça”, declarou o atacante Lucas Tocantins, um dos titulares absolutos do técnico Thiago Carpini neste Paulistão.

Depois de três rodadas desperdiçando pontos nos minutos finais, o Ramalhão alcançou o triunfo sobre o Bugre justamente no lance derradeiro, o que mostra o aprendizado do time andreense. “Todos os jogos temos que entrar motivados e preparados para encarar qualquer desafio, sabemos que o jogo só acaba quando o árbitro apita e foi o que aconteceu contra o Guarani, conseguimos buscar o resultado após estar perdendo, vamos entrar mais motivados ainda no próximo jogo”, disse.

Para conseguir vencer, o Santo André terá ainda outro desafio: ter um ataque mais eficiente. Em nove rodadas, o time marcou oito gols, um deles justamente de Lucas Tocantins, que acredita na melhora da eficiência do time. “Estamos trabalhando muito forte todos os dias, infelizmente às vezes não acontece como gostaríamos, com certeza todos os nossos atacantes queriam estar fazendo mais gols, mas o futebol é assim, só basta todos nós continuarmos focados e preparados para que quando tivermos oportunidades concluir em gols”, afirmou.

As torcidas do Santo André prometem se unir hoje para apoiar a equipe desde a recepção do ônibus, o que animou ainda mais o atacante. “Esperamos que a nossa torcida compareça no Brunão para nos apoiar do início ao fim e que nós, dentro de campo, possamos corresponder com as expectativas”, finalizou.