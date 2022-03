Iza é diagnosticada com covid-19

04/03/2022 | 17:33



A cantora Iza foi diagnosticada com a covid-19. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, na manhã desta sexta-feira, 4. Segundo a nota, a artista apresenta sintomas leves e teve sua agenda cancelada até o dia 13 de março.

"A Agência de Música, escritório da cantora Iza, comunica que a artista acaba de testar positivo para covid-19. Em virtude disso, estamos cancelando todos os compromissos até dia 13 de março. Informamos ainda que Iza está com sintomas leves, com o ciclo vacinal completo e cumprirá a quarentena em casa."

Recentemente Iza lançou um remix da faixa Sem Filtro, com a participação do rapper Luccas Carlos, um dos compositores da música. Além dessa faixa, a artista carioca também divulga a faixa Salve Baby/Citação: Vamos Fugir, com a baiana Ivete Sangalo.