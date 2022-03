Diadema inicia reforma da UBS Piraporinha

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022



Diadema inicia na próxima semana a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) Piraporinha, que terá atenção especial ao telhado, cuja situação foi agravada com as chuvas intensas registradas no fim de janeiro e início de fevereiro. A previsão de conclusão das melhorias é de até três meses.

“O prédio dessa unidade sofreu pela falta de investimentos nos anos anteriores. Quando assumimos, detectamos os problemas estruturais e demos início ao planejamento para incluir essa unidade o quanto antes no cronograma de obras e conseguimos viabilizar os recursos financeiros. Fico feliz de saber que vamos proporcionar, muito em breve, estrutura digna de trabalho para os profissionais e espaço mais humano e acolhedor para a nossa população”, ressaltou a secretária municipal da saúde, Rejane Calixto.

Durante o período das obras os atendimentos da UBS serão transferidos para o Clube Municipal Mané Garrincha (Rua Cariris, 95 – Piraporinha), que também já abriga a Unidade de Atendimento à Gripe. A medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores da UBS e dos usuários que frequentam a unidade, já que reforma começa pela troca do telhado.

A mudança para o local temporário começa amanhã. A partir de segunda o atendimento da UBS Piraporinha já será no Mané Garrincha, com exceção da vacinação (Covid-19 e de rotina) que foram transferidas para UBS Nova Conquista (Avenida Presidente Juscelino, 759).

“Temos compromisso de buscar soluções que visem melhorar a rede municipal de saúde. Vamos fazer aqui reforma completa e todas as providências para que essa obra seja feita no menor tempo possível”, pontuou a secretária.