Santo André terá centro de assistência social na Vila Luzita

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André começa a dar um destino para prédio localizado na esquina da Avenida São Bernardo e a Rua dos Cocais, na Vila Luzita, que inicialmente abrigaria o Hospital do Idoso. O imóvel agora vai receber o centro de assistência cocial, que será equipado com Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) e o conselho tutelar. O investimento será de R$ 13,6 milhões, com recursos da Caixa, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), e a expectativa é que o equipamento fique pronto no início do segundo semestre.

No endereço começou a ser construído em 2014 o Hospital do Idoso, mas sucessivas mudanças de projeto e pendências de financiamento junto aos órgãos bancários prejudicaram a obra, que foi inviabilizada de vez em novembro de 2018, quando forte chuva causou problemas no edifício. Em setembro de 2020, a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) mudou o projeto de local e iniciou a obra em terreno que abrigava setores de manutenção da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e do Departamento de Vias Públicas. A expectativa da administração é a de que o Hospital do Idoso abra as portas no segundo semestre de 2023.

A Prefeitura estima que o novo centro de assistência social atenda cerca de 600 famílias. “Mais um equipamento que sai do papel e que vai garantir acolhimento com dignidade, respeito e infraestrutura para as pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, nesta importante região que é a Vila Luzita. A obra faz parte de um grande pacote de investimentos que contemplam equipamentos de saúde, melhorias no viária, revitalização e integração de espaços públicos, transformando e valorizando toda esta região”, destacou o chefe do Executivo.

Com a construção do centro social, Santo André vai ganhar quarteirão com serviços públicos, já que no imóvel ao lado funciona a remodelada UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Luzita, que é a maior do município, com capacidade de atender 22 mil pessoas por mês e que foi reformada e entregue para a população em novembro de 2020.

Ontem o prefeito Paulo Serra esteve no local onde está sendo construído o centro de assistência social. “Fizemos a vistoria do imóvel que fica ao lado da UPA, que já finalizamos. Uma obra que ficou muito tempo parada e que vai unificar os atendimentos de assistência social. Os serviços já foram retomados e, em breve, vamos devolver para a população um quarteirão onde teremos saúde, assistência social e cidadania em uma região que tem recebido muitos investimentos”, finalizou o tucano.