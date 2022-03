Tereza Cristina: Não existe candidatura à vice, existe convite

02/03/2022 | 16:28



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, desconversou nesta quarta-feira, 2, sobre a possibilidade de ser candidata a vice do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. "Como eu posso ser candidata à vice? Não existe candidatura à vice, existe convite. Isso o presidente Bolsonaro vai fazer na hora que ele entender e à pessoa que ele achar. Nunca conversei, já cansei de dizer isso. É muito bom ter nome lembrado", afirmou em entrevista à CNN.

Quando questionada se aceitaria um convite de Bolsonaro, Tereza Cristina respondeu, em meio a risos, que a entrevista era para tratar do tema de fertilizantes diante do conflito no leste da Europa. "A conversa hoje é sobre fertilizantes", disse, rindo.