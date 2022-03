Ator revela ter namorado em segredo com uma das irmãs Olsen: Ela é fantástica

02/03/2022 | 16:10



Revelações! Segundo a revista US Magazine, o ator Dax Shepard revelou durante seu podcast The Armchair Expert que já namorou com Ashley Olsen há cerca de 15 anos atrás.

- Nós namoramos há uns 15 ou 16 anos. Ela é a pessoa mais maravilhosa, ela é fantástica.

Dax conversava com sua colega no podcast, Monica Padman, quando fez a revelação. Os dois falavam sobre a marca The Row, que é fundada e administrada por Ashley e sua irmã gêmea, Mary Kate Olsen - inclusive, ele revelou que namorou a atriz quando a empresa estava para ser lançada.

- Nós namoramos na época em que ela estava colocando toda sua energia e foco no lançamento da marca. Então eu pude testemunhar os encontros dela com estilistas e administrar toda aquela coisa e ver como ela estava organizando tudo, foi muito impressionante.

O ator, que hoje é casado com a atriz Kristen Bell, mostrou sua admiração pelas irmãs Olsen.

- Elas são sarcásticas. Pode ser estranho para alguns, mas elas são muito engraçadas, sarcásticas e inteligentes. E são chefonas f***s!

As gêmeas se tornaram famosas após atuarem no filme Três É Demais, quando ainda eram crianças. Shepard afirmou que nunca assistiu a produção e até que acha isso algo positivo.

- Por sorte, nunca vi esse show. Porque eu provavelmente não conseguiria me sentir atraído pela Ashley se tivesse a conhecido como bebê. Eu apenas a vi em uma festa e fiquei atordoado com a beleza dela.