Rádio, TV, comunicação. Ele acreditou na eletrônica moderna. E fez a alegria de muitas crianças

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 05:48



Abib Riskallah

(São Roque, SP, 26-4-1929 – São Bernardo, 26-2-2022)

Mil novecentos e sessenta e quatro: morre Lauro Gomes de Almeida, menos de seis meses após tomar posse como prefeito de Santo André. Seu corpo é transladado para o ginásio da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, para ser velado. Ao chegar, a multidão se surpreende com o som forte, emocionante, que vem dos alto-falantes: é a voz gravada do eterno Prefeito das Crianças, por obra do engenheiro-eletrônico Abib Riskallah.

Abib Riskallah tem uma história única em São Bernardo e no grupo Diário do Grande ABC.

Em São Bernardo, Abib, que em 1949 havia fundado no Centro da cidade uma empresa eletrônica para venda, instalação e assistência a aparelhos de rádio, no ano seguinte adquiriu o primeiro aparelho de televisão da ainda chamada Vila de São Bernardo.

A partir do seu endereço comercial – Rua Marechal Deodoro, 1.000 – ingressava também neste ramo de assistência técnica.

Coube a Abib, igualmente, participar da montagem de um serviço de alto-falantes que fez época na mesma central Marechal Deodoro. E, vencendo concorrência, instalar o primeiro sistema de comunicação de rádio na Via Anchieta.

Abib Riskallah tornou-se revendedor da RCA no nascente ABC. Vendia e instalava. “Vendi muito. Muitas crianças lembram. A alegria de eu chegar e instalar uma televisão. Vendia muito as ‘Empire’, declarou Abib para o projeto “Programa de Auditório”, que resultou num livro que focaliza as primeiras emissoras de rádio da região.

Mais tarde, Abib foi assessor técnico da Rádio Diário do Grande ABC, AM e FM, depois Scala, ambas por ele montadas, a exemplo de outras duas emissoras da rede, em Curitiba e Ribeirão Preto.

Permaneceu no ramo técnico de rádio, televisão e comunicação em geral, com a empresa Telecon ABC.

Mais recentemente ainda, Abib integrou-se ao grupo de memorialistas que até a eclosão da pandemia do coronavírus, se reuniu na Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo. Mantinha um museu eletrônico em sua casa, com gravações como a citada do prefeito Lauro Gomes, e tinha muitas histórias a contar.

A PARTIDA - Abib Riskallah era filho de Riskallah Abib e de Nida Abib. Casado com Nilde Girello Abib Riskallah. Parte aos 92 anos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides. Deixa os filhos Ciro e Aline.

Crédito da foto 1 – Rivaldo Gomes/Banco de Dados

Crédito da foto 2 – Foto: Abib Riskallah

PIONEIRISMO. Abib Riskallah e a foto que tirou em São Bernardo, em 1950, da primeira imagem captada na cidade, de uma TV General Eletric de 12 polegadas, tubo de imagem arredondada como todas à época



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 3 de março de 1972 – Ano 14, edição 1782

MOVIMENTO ESTUDANTIL – Pela primeira vez na sua história, a Faculdade de Medicina do ABC viveu ontem (2-3-1972) um dia de muita animação com a implantação e a execução de trote que os calouros sofreram, aplicado pelos veteranos.

SANTO ANDRÉ – Moradores das ruas Noruega, Dinamarca, Romênia e Pérsia, no Parque das Nações, estão vivendo um clima de cidade sitiada: tratores iniciaram obras e se retiraram, deixando buracos por toda parte. E o asfalto não veio.

CHIQUINHO PALMÉRIO – A história de Raimunda Souza Andrade, 20 anos, a décima concorrente ao concurso Rainha do Café.

EM 3 DE MARÇO DE...

1902 – A semana estrangeira, sintetizada pelo Estadão: o centenário de Victor Hugo, a visita do príncipe Henrique, da Prussia, aos Estados Unidos; as greves na Europa; a crise italiana; as inundações na Espanha e nos Estados Unidos. O século XX iniciava-se com muitas manchetes pelo mundo afora...

1912 - Padre Luiz Capra assume como o primeiro vigário da Paróquia de Santo André.

1917 – Liquidantes da massa falida da Companhia São Bernardo Fabril publicam novo anúncio da concorrência para a venda da popular Tecelagem Ipiranguinha, no Distrito de Santo André. As propostas deveriam ser dirigidas aos liquidantes até 19 de março.

1922 – Do correspondente do “Correio Paulistano” em Paranapiacaba: Eleita a nova diretoria do Grêmio Recreativo para o exercício de 1922. Na presidência, A. R. Nascimento; como vice-presidente, José Gil. Também eleita a diretoria da Sociedade Recreativa Flor da Serra: Antonio Pires, presidente; Eugênio Berthozi, vice-presidente.



1952 – Toma posse a nova diretoria do Circulo Operário de Santo André, com Pedro Cristóforo na presidência.

Palmira Ferri Kronig e orquestra de violinos e acordeons apresentam-se no Cine Carlos Gomes regia, no Cine-Teatro Carlos Gomes.

Fundado o clube da Companhia Brasil de Plásticos Koppers, em São Bernardo.

1957 – Tomou posse o novo delegado de polícia de São Caetano, José Edgar Pinto de Morais, removido de Botucatu.

Quebra-pau em bar da Avenida Osvaldo Cruz, em São Caetano: Luis Mori, 34 anos, agrediu a tiros de revólver Artur Silva, atingindo um terceiro personagem, Anunciato Minite. As vítimas receberam ferimentos leves. Embora o agressor e Anunciato Minite fossem candidatos a vereador, o crime não é de natureza política, pois Minite foi atingido acidentalmente.

NOTA – Todas essas notícias foram enviadas ao Estadao pelo correspondente de São Caetano, provavelmente o jornalista Hermano Pini Filho, que anos depois trabalharia no Diário do Grande ABC.



1962 – Inaugurados os primeiros semáforos de São Bernardo, na Rua Marechal Deodoro, perto do Largo da Matriz.

HOJE

Dia da Genealogia Paulista: lei nº 7181, de 30 de abril de 1991, projeto do deputado Carlos Apolinário.

Dia Mundial da Vida Selvagem, comemorado pela primeira vez em 2014.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Celebram seus aniversários em 3 de março: em Minas Gerais, Alagoa, Autazes, Bandeira, Canaã, Carbonita, Chapada do Norte, Claro dos Poções, Mirabela, Nova União, Santa Rita de Ibitipoca e Varzelândia; em Alagoas, Pão de Açúcar; e na Bahia, Ribeirão do Largo.



SANTOS DO DIA

Cunegundes

Teresa Eustochio Verzeri

Catarina Drexel

Marino e Astério. Mártires romanos no século III. São Marino é considerado o padroeiro dos soldados.

Falecimentos

Santo André

Concheta Veniteli Leite, 95. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Thereza Paulino Barreiros Romão, 94. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alice Bezerra Herrera, 92. Natural de Aparecida (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Jardim da Colina.

São Bernardo

Marcilia Luiza Vieira, 104. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Francisco Silvestre, 93. Natural de Mauá. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Izaura Pradela, 92. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Albertina Amâncio de Sousa, 94. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Centro de São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Auta de Carvalho Sanches, 91. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Geraldo Lins do Amaral, 80. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Mauá

Nailza Torres Ferreira, 74. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Laura Siqueira de Andrade, 77. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Cemitério São José.