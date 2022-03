Ostentação! Simaria exibe bolsas de luxo no valor de 23 mil reais e é comparada com Kim kardashian

01/03/2022 | 09:11



UAU! Simaria Mendes parou as redes sociais e deu um verdadeiro show de luxo e glamour ao ostentar a sua belíssima coleção de bolsas, da grife Louis Vuitton.

No feed do seu Instagram, onde é seguida por mais de 27 milhões de internautas, a cantora posou com um look justíssimo e decotado, que valorizou as suas poderosas curvas e contou que estava pronta para curtir o aniversário da modelo, Camila Coelho.

Claro que através dos comentários, a coleguinha, que está solteira, colecionou elogios dos apaixonados fãs e chegou a ser comparada com a empresária norte-americana Kim Kardashian.

Lindona, cheia de classe, disse um seguidor.

Maravilhosa, derreteu-se outro.

Kim kardashian??, questionou outro.

Estão ouvindo? O choro da Kim?, brincou outra seguidora.