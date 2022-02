São Caetano joga com um a mais desde o início, mas perde do Osasco

Da Redação



27/02/2022



O São Caetano desperdiçou ótima oportunidade de entrar na briga pelas primeiras colocações da Série A-2 do Campeonato Paulista. Em casa, com um jogador a mais desde os seis minutos do primeiro tempo, o Azulão perdeu para o Osasco Audax por 1 a 0, ontem, pela décima rodada.

A partida tinha tudo para ter outro desfecho. Logo aos seis minutos de jogo, o lateral esquerdo Fábio K evitou com a mão o gol do São Caetano, foi expulso e o pênalti foi marcado, mas Damasceno mandou para fora.

Ainda assim, o Azulão criou outras ótimas oportunidades de balançar a rede no primeiro tempo. Na etapa final, o Osasco mostrou muita resistência e ainda conseguiu marcar o gol da vitória aos cinco minutos com Guilherme Vieira, que acertou um lindo chute, sem chances para o goleiro Luiz.